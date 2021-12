Quirinale, Clemente Mastella: "Casini? No, ecco chi è il vero candidato di Matteo Renzi"

05 dicembre 2021 a

"Berlusconi, Gentiloni e Casini": questi i candidati al Quirinale che, secondo Clemente Mastella, potrebbero davvero farcela. Uno in particolare sarebbe fortemente voluto dal leader di Italia Viva. A tal proposito il sindaco di Benevento, intervistato dal Giornale, ha detto: "Gentiloni è il candidato di Renzi, e quest’ultimo ha già dimostrato ampiamente di saper ottenere in Parlamento quello che vuole".

Parlando di Pier Ferdinando Casini, invece, ha spiegato: "Eletto nel centrosinistra pur essendo convintamente Dc e con ottimi agganci nel centrodestra. Identikit perfetto". Qualche dubbio, però, ce l'ha sul Cavaliere. Tant'è che secondo Mastella il leader di Forza Italia dovrebbe guardarsi soprattutto dagli alleati: "Questo dialogo serrato tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta non può portare niente di buono per il Cavaliere".

Alla base ci sarebbe il fatto che non tutti vorrebbero arrivare alla fine della legislatura. Sicuramente c'è qualcuno che vuole andare al voto prima. "Non sono sicuro che nel centrodestra tutti abbiano la stessa voglia di far proseguire la legislatura fino alla sua scadenza naturale - ha sottolineato Mastella -. E la Meloni ha da sempre considerato Draghi un ottimo candidato al Quirinale proprio in funzione di poter tornare presto al voto". Secondo lui, inoltre, le sorti del futuro presidente della Repubblica certamente non sono nelle mani del centrosinistra al momento: "Letta e il suo Pd hanno fatto uno sbaglio mortale ad allearsi con i Cinquestelle. Bisogna che i partiti restino separati quando l’alleanza rischia di dimezzare invece che raddoppiare le forze".

