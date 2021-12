Quirinale, il 61% degli elettori Pd è per il presidenzialismo: Enrico Letta travolto dalla rilevazione

13 dicembre 2021 a

a

a

Gli italiani sono per il presidenzialismo: ben tre su quattro, infatti, sono "favorevoli all'elezione diretta del presidente della Repubblica da parte dei cittadini". E' quanto emerge dal sondaggio curato da LaPolis dell'Università di Urbino e Demos per l'Osservatorio "Gli italiani e lo Stato" illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica e L'Espresso. Secondo il sondaggista "il clima di insicurezza ha spinto i cittadini a 'stringersi' intorno a un Capo. Così, insieme al clima di paura generato dal Virus, è cresciuta la fiducia verso i Presidenti. Il Presidente della Repubblica, gli stessi Presidenti di Regione. E, soprattutto, il Presidente del Consiglio. Oggi, questi cambiamenti 'di fatto' potrebbero tradursi anche sul piano 'del diritto'".

"Cosa penso di lui". Giallo Quirinale. Berlusconi, velenosissimo indiscreto: parole di fuoco sul "traditore Casini"

Sempre secondo un sondaggio Demos al Quirinale gli italiani preferiscono Mario Draghi. Seguito a distanza, da Silvio Berlusconi che è però preceduto da Sergio Mattarella,il quale però non vuole essere candidato per un bis. Tuttavia "la fiducia verso di lui", "è salita sensibilmente. Coinvolgendo circa i due terzi. Il segnale di una prospettiva bi-presidenzialista, che affianca i 'due Presidenti', Mattarella e Draghi". In "tempi insicuri", come questi, offre "rassicurazione, sul piano dell'esperienza e della competenza".

"Il Pd è l'ufficio stampa di Macron. Ma vi rendete conto?". La stoccata di Meloni ai dem. E sul Quirinale rilancia Berlusconi

Ed è molto ridotta la prospettiva contraria alla illuminazione delle case. "Poco più del 20 per cento. Tuttavia, fra i cittadini, il sostegno al modello presidenzialista cambia, in modo significativo, per alcune ragioni importanti. Conta, anzitutto, l'orientamento politico ed elettorale. Il favore verso l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, infatti, risulta pressoché totale fra chi vota per FI, la Lega e i FdI. È larghissimo anche tra gli elettori del M5S. Appare, infine, più ridotto, seppure maggioritario, presso la base del Pd: 61 per cento". Insomma, comunque ben oltre la maggioranza degli elettori piddini la pensano come Salvini e Meloni sul presidenzialismo...

"Conte e Mattarella? Mandavo i carabinieri". Bisignani, condanna tombale dall'alto: Covid, quel gravissimo errore sul Colle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.