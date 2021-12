Quirinale, Alessandra Ghisleri: "Ecco le cifre di Silvio Berlusconi". Si mangia Draghi? Clamoroso al Colle

14 dicembre 2021 a

Come viene accolta dagli italiani la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale? A fornire una risposta è stata Alessandra Ghisleri, che è intervenuta in collegamento a Coffee Break su La7. “Dai dati dei sondaggi risulta che, dopo Mario Draghi, il leader di Forza Italia è la seconda personalità di spicco che emerge per il post-Mattarella”, ha dichiarato la direttrice di Euromedia Research.

Ovviamente i cittadini non possono eleggere il presidente della Repubblica, però è comunque interessante capire le loro sensazioni. Nonostante alcune campagne mediatiche che alimentano lo sdegno contro la possibilità che Berlusconi salga al Quirinale, il suo nome in realtà non scandalizza affatto una fetta importante degli italiani: “Non viene accolto male - ha confermato la Ghisleri - se Draghi rileva un buon dato intorno al 17-18 per cento, Berlusconi è secondo al 14. Si tratta di percentuali piccole, ma solo perché la maggior parte si aspetta un presidente sconosciuto, come è sempre stato”.

Passando dal Quirinale al Covid, la Ghisleri ha parlato anche dell’eventuale proroga dello stato di emergenza: “Gli italiani lo soffrono più che condividerlo, ma ne capiscono la presenza. Prevale però la paura per quello a cui andiamo incontro e soprattutto spaventa la proroga con un tasso di vaccinati così alto: andranno spiegate bene le motivazioni per evitare che si sviluppi un sentimento di paura”.

