Dimartedì, il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Quirinale: plebiscito contro Draghi, il trionfo di Berlusconi

Si parla di Quirinale da Giovanni Floris a Dimartedì, su La7, nella puntata del 14 dicembre, e Nando Pagnoncelli illustra i risultati del suo sondaggio. Alla domanda, "preferite che Mario Draghi faccia il presidente del Consiglio o il presidente della Repubblica?", il 64 per cento degli intervistati ha risposto che deve continuare a fare il premier, il 18 per cento il capo dello Stato mentre non si esprime il 18 per cento. In sostanza, spiega il sondaggista, "gli italiani temono che un cambio di governo in questo momento possa creare qualche problema".

Poi è stato chiesto agli elettori del centrodestra chi considererebbero un buon presidente della Repubblica: il 16 per cento ha risposto Silvio Berlusconi, l'11 per cento Gianni Letta, il 10 per cento Elisabetta Casellati. Seguono, nelle preferenze, Pier Ferdinando Casini e Letizia Moratti entrambi con l'8 per cento, Giulio Tremonti (7 per cento) e Marcello Pera e Antonio Martino (3 per cento). Non sa o non indica il 53 per cento.

Infine, rispetto al "presidente patriota" invocato da Giorgia Meloni, agli intervistati è stato chiesto se considera Silvio Berlusconi un "patriota" appunto o un "politico concentrato principalmente sui propri interessi". Per il 59 per cento il Cavaliere pensa ai propri interessi in primis mentre è ritenuto un "patriota" dal 25 per cento degli elettori. Non sa o non indica il 16 per cento. Da ultimo hanno chiesto chi tra questi uomini definirebbe "patriota". Il 49 per cento ha risposto Sandro Pertini, il 24 per cento Enrico Berlinguer e Alcide De Gasperi. Il 15 per cento Carlo Azeglio Ciampi e il 12 per cento Giorgio Almirante. Non si esprime l'8 per cento.

