Francesca Donato sul palco al comizio no-vax? Chi spunta sul palco con lei: la tristissima fine del senatore

15 dicembre 2021 a

a

a

Chi si somiglia si piglia. Quando Francesca Donato è uscita dalla Lega a settembre, a causa delle posizioni filo vaccino e filo Green pass decisa da Matteo Salvini e dalla stragrande maggioranza degli amministratori leghisti, tutti pensavano che l'europarlamentare si sarebbe presto accasata con l'unico partito dichiaratamente No vax d'Italia, Italexit di Gianluigi Paragone.

"Le spiego a cosa serve il super green pass". Gianluigi Paragone asfaltato dal prof, lezione a PiazzaPulita

Oggi, forse, i tempi sono maturi: la Donato e il senatore Paragone, ex M5s, sono saliti insieme, sullo stesso palco, per una manifestazione di no vax e no green pass appartenenti alle forze dell'ordine. Le telecamere di L'aria che tira, su La7, sono andate ad "annusare il clima". Un clima ovviamente incandescente, fatto di sicurezze granitiche, (pseudo) prove alle loro tesi nascoste dall'informazione mainstream e complottismo à go-go.

"Ma chi ca*** è Cacciari?", "Ti dà fastidio?": De Giorlamo contro Paragone, volano stracci da Formigli | Video

"Tu non vedi niente di strano? Allora è giusto che tu muoia sotto la dittatura", spiega alla inviata di Myrta Merlino un partecipante, secondo cui "i camion di Bergamo trasportavano ciascuno una bara". "Se questa non è dittatura, non so cosa sia", protesta una signora. "Mi dovete spiegare che il vaccino sia innocuo, efficace e risolutivo e io correrò", promette un altro, secondo cui i dati sulle terapie intensive sono "falsate, è una truffa mondiale, li ho già girati alla magistratura".

"Non mi importa niente!". Senaldi travolge Cruciani: zittito a tempo di record da Del Debbio | Video

"Ma quale paura della terapia intensiva? - rincara la dose un biologo, sospeso dall'attività perché non vaccinato -. I mesi che mi avete fatto stare senza stipendio da parte mia non ve li perdono finché non andrò nella tomba". Verrebbe da chiedere a Donato e Paragone se condividono le posizioni di chi li è andati ad ascoltare, ma la risposta probabilmente è superflua.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.