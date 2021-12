Sergio Mattarella, "che giorno è oggi per me": dopo l'incontro col Papa, la frase sul Quirinale che terrorizza il Pd

16 dicembre 2021 a

Chi cercava a tutti i costi una ulteriore indicazione sul Colle da parte di Sergio Mattarella, l’ha ricevuta in occasione della cerimonia di auguri da parte del Corpo Diplomatico. “È con grande piacere - ha dichiarato il presidente - che torno ad accogliervi al Quirinale per il saluto di fine anno. Oggi, per me, è anche l’occasione di un commiato”. Insomma, in maniera elegante ma perentoria Mattarella con poche parole ha indirettamente escluso per l’ennesima volta la possibilità di concedere un bis, anche solo a “tempo determinato”.

Conferma ulteriore che è una mazzata soprattutto per il Pd: venendo a cadere la possibilità del Mattarella bis, pare proprio che i dem non sappiano che pesci prendere per evitare che l’elezione del prossimo presidente della Repubblica sia nelle mani del centrodestra. Tra l’altro stamattina Mattarella avuto un colloquio con Papa Francesco, dalla durata di circa 45 minuti: dopo lo scambio dei doni, il presidente ha lasciato la biblioteca privata del Pontefice verso le 10.20 ed è stato poi ricevuto dal segretario di Stato Pietro Parolin.

“Coinvolgente al massimo”, è stato il commento che Mattarella ha fatto sulla visita a Papa Francesco. Ne ha parlato con monsignor Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico e decano del Corpo diplomatico, al termine della cerimonia che si è tenuta al Quirinale per lo scambio di auguri.

