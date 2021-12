Sergio Mattarella e le tre parole che mancano: bis al Quirinale? Perché l'ipotesi prende piede dopo l'incontro col Papa

17 dicembre 2021 a

Chi cercava qualche indizio sul potenziale bis di Sergio Mattarella al Quirinale nell’incontro con Papa Francesco, non è rimasto deluso. Sebbene tutti i segnali lasciano pensare che l’attuale presidente non dirà sì a un secondo mandato, come ha più volte ribadito lui stesso e in maniera sempre più perentoria, c’è chi ancora spera che una serie di eventi possano indurre un ripensamento.

"Che giorno è oggi per me". Mattarella, dopo l'incontro col Papa questa frase sul Quirinale: Pd sempre più disperato

Nel frattempo ai più attenti osservatori delle questioni quirinalizie non è sfuggito un dettaglio sulla visita di Mattarella al Pontefice. Nel comunicato della Santa Sede manca infatti la formula “visita di congedo”: tre parole chiave che di solito si utilizzano quando una personalità che incontra il Papa sta per lasciare il suo incarico. Tale formula di commiato era stata utilizzata nel novembre 2014 quando Giorgio Napolitano preannunciò al Pontefice il suo imminente ritiro. Il Giornale parla addirittura di “giallo” e si chiede se in Vaticano sappiano qualcosa che sfugge a noi comuni mortali.

Più probabilmente la mancanza di “visita di congedo” nel comunicato riguardante Mattarella è da ascrivere a una certa prudenza: il capo dello Stato ha più volte spiegato che non è disponibile a un bis, però quando si tratta di Quirinale mai dire mai… Se il Vaticano non lo ha fatto, Mattarella ha invece parlato apertamente di “commiato” in occasione dello scambio di auguri di Natale con il corpo diplomatico.

