Sondaggio Alessandra Ghisleri, il balzo di Forza Italia e Silvio Berlusconi: quasi doppia cifra, ecco tutti i numeri

Alessandra Ghisleri ha realizzato per Porta a Porta un ultimo sondaggio prima delle feste di Natale. Rispetto alla precedente rilevazione, che risaliva allo scorso 17 novembre, non sono cambiate le posizioni ma le percentuali sì. Il Pd di Enrico Letta si è confermato ancora in qualità di primo partito, almeno nelle intenzioni di voto degli italiani: i dem vengono dati al 21,3%, in crescita di +0,8 punti nel confronto con un mese fa.

A seguire Fratelli d’Italia che, dopo una piccola flessione naturale dovuta a un lungo periodo di crescita costante e imponente, è tornato a ridosso del 20%: il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 19,5, +0,5 rispetto al precedente sondaggio condotto dalla direttrice di Euromedia Research. Un po’ più staccata la Lega, che alla lunga sta un pagando in termini di consensi il fatto di essere all’interno del governo di Mario Draghi: il partito di Matteo Salvini è dato al 17,8%, -0,3 nel confronto con lo scorso 17 novembre.

Scende anche il Movimento 5 Stelle, che è sempre la quarta forza politica del Paese ma che non riesce più a risollevarsi: l’effetto della nuova presidenza di Giuseppe Conte si è già esaurito, con i grillini che sono dati al 15,7% (-0,5). Cresce in maniera importante Forza Italia, con Silvio Berlusconi che vede la doppia cifra non può come un miraggio: il suo partito è rilevato all’8,7% (+0,7), mentre nelle retrovie ci sono Azione (3,8), Articolo 1 (2,4), +Europa (2,1) e Italia Viva (2).

