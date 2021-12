Matteo Renzi, la soffiata di Marcello Sorgi: "Quirinale, come può far deflagrare il centrodestra"

22 dicembre 2021 a

La partita del Quirinale si fa sempre più intricata. Dopo il passo indietro di Letizia Moratti, che ha smentito la sua candidatura al Colle, ribadendo come l'unico nome per il centrodestra al momento sia quello di Silvio Berlusconi, il prossimo step è rappresentato dall'incontro del Cav con i leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Le strade che la coalizione ha davanti sono due, secondo Marcello Sorgi.

Il giornalista su La Stampa ha scritto che la prima strada consisterebbe nel "convincere Berlusconi a ritirarsi prima di partire, concordando con lui una candidatura che anche parte del centrosinistra possa condividere (Casini, Amato): ma chi è vicino all’ex-premier la considera impossibile, tale è il suo desiderio di giocarsi la partita della vita". E qui si arriva alla seconda opzione: "Accettare di andare allo scontro insieme a lui a partire dalla quarta votazione, quando il capo dello Stato può essere eletto con 505 voti su 1009, e vedere come va a finire".

Secondo Sorgi, comunque, tra le file del centrodestra sono in pochi a credere che il leader di Forza Italia ce la possa realmente fare. Un grosso punto di domanda, infatti, è rappresentato dai centristi del Gruppo Misto, composto soprattutto da fuoriusciti azzurri e da ex 5 stelle, che continuano a non avere una buona opinione di lui. Come voteranno loro? Chissà. Da non sottovalutare, poi, la figura di Matteo Renzi. A tal proposito, il giornalista ha scritto: "I calcoli berlusconiani prevedono che il 100 per cento dei leghisti e dei FdI sia acquisito, che Renzi sia disponibile e si tratti solo di trovare quelli che mancano, una ventina. Illusione. Così alla fine la strategia di Renzi, pregiudizialmente irrisa dal Pd, potrebbe rivelarsi lungimirante: lasciar fare al centrodestra, riconoscergli il diritto di scegliere il candidato, servirebbe solo a far deflagrare la coalizione. Per poi riaprire i giochi".

