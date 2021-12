Sondaggio Ilvo Diamanti, la Lega cresce ancora: la zampata di Matteo Salvini che preoccupa Pd e Meloni

27 dicembre 2021 a

a

a

L'avanzata della Lega non si arresta. L'ultimo sondaggio realizzato da Demos in vista del nuovo anno, parla di una crescita inarrestabile del partito di Matteo Salvini. Nonostante il Partito democratico sia ancora in cima con un 20,7 per cento, per il Carroccio ci sono buone notizie. La Lega infatti risale fino al 18,8 per cento, poco dietro Fratelli d'Italia (stimata dall'istituto di Ilvo Diamanti al 20,1 per cento). Frenata invece per il Movimento 5 Stelle. Nemmeno la leadership di Giuseppe Conte riesce ad attirare consensi, fermandosi così al 16 per cento. Più lontano Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi viene quotato all'8 per cento e dimezzato rispetto alle Europee del 2019.

Berlusconi in versione Highlander, "quasi doppia cifra": balzo clamoroso nel sondaggio della Ghisleri, ecco i numeri

E ancora, più in basso si posiziona Azione di Carlo Calenda, attestata sul 3 per cento. Quindi, poco sopra il 2, ci sono Sinistra Italiana, in lieve crescita, +Europa e Italia Viva, entrambe in lieve calo. "Si tratta - commenta Diamanti su Repubblica - di un quadro sostanzialmente stabile e frammentato. Con due riferimenti - per quanto incerti. Il PD, guidato da Enrico Letta, e i Fd'I, di Giorgia Meloni. Oltre a Mario Draghi, ovviamente. Unico leader con-diviso, in senso letterale".

"Intervenire subito". Ma quale Quirinale, Salvini faccia a faccia con Draghi: prima gli italiani

Non solo, perché il sondaggista si lascia anche andare a un parere sull'equilibrio all'interno del centrodestra: "Nello stesso periodo si è assistito alla crescita dei Fratelli d'Italia, oggi di poco oltre il 20 per cento, davanti alla Lega. Alla quale, hanno sottratto consensi negli ultimi anni. Da quando, cioè, la Lega si è spostata decisamente a destra". Insomma, per Diamanti il Paese è "sospeso", in attesa di un presidente della Repubblica. E i numeri non aiutano, visto che - dati alla mano - la coalizione formata dal trio Salvini-Meloni-Berlusconi è in netto vantaggio, ma il M5s vanta le cifre più alte in Parlamento.

"Alle 2.30 del mattino, lo hanno fatto davanti a tutti". Salvini-Renzi, clamoroso nel cuore della notte: caos in aula

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.