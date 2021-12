Matteo Salvini, ira contro Luciana Lamorgese: "Nuovo sbarco, ecco come sono arrivati gli immigrati"

25 dicembre 2021 a

Nonostante la pandemia e le nuove restrizioni, gli sbarchi non accennano a diminuire. Anche nella giornata della Vigilia. Il 24 dicembre infatti altri migranti sono sbarcati nelle acque del Mediterraneo, scatenando l'ira di Matteo Salvini: "Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Io con i velieri ci giocavo da bambino con la Playmobil. Che in periodo di Covid, di super green Pass ci siano 70mila sbarchi clandestini senza regole e controlli non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo dei sacrifici".

Un duro, l'ennesimo, attacco al suo successore al Viminale: Luciana Lamorgese. Solo nella mattinata la Sea Watch3 ha tratto in salvo 93 persone da un barcone in pericolo, prima di un nuovo sbarco a Lampedusa. Una situazione fuori controllo, tanto che nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 433 ospiti quando in realtà la capienza massima è di 250 posti.

Il tutto, come ricordato dal numero uno della Lega, mentre gli italiani devono fare i conti con le restrizioni imposte dal governo per far fronte al coronavirus e che prevedono Green pass rafforzato, tamponi, terza dose e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo, però, l'emergenza sbarchi causa anche innumerevoli decessi. Gli ultimi quelli avvenuti davanti alle coste greche, dove si sono verificati due naufragi che hanno causato 27 morti, mentre la guardia costiera ellenica ha salvato 63 persone da un barcone rovesciatosi vicino l'isola di Paros e diretto in Italia. Sono stati 16 i cadaveri recuperati, tra cui quelli di tre donne e un bambino.

