Matteo Bassetti pronto per la discesa in campo? Occhio alle parole di Matteo Renzi...

27 dicembre 2021 a

a

a

Matteo Renzi, concluse le vacanze natalizie, vuole rivolgere un particolare ringraziamento a "chi ha garantito in queste ore i servizi pubblici essenziali a cominciare da quelli sanitari". Via Facebook il leader di Italia Viva si dice soddisfatto, visto che la politica ha accantonato per un attimo il toto-nomi in vista delle elezioni del presidente della Repubblica.

"Prima un mostro da prima pagina. Oggi invece...". La rabbia di Matteo Renzi: toh, cos'hanno censurato

"Io sono contento che la politica italiana abbia smesso di chiacchierare del capo dello Stato - spiega -, non è un tema all'ordine del giorno". Da giorni, infatti, al primo posto per preoccupazioni c'è l'emergenza coronavirus. Su questa l'ex premier ha le idee chiare: "Vado un po’ controcorrente, io la penso come Bassetti. Perché il virus è cambiato, è più contagioso ma meno aggressivo".

Video su questo argomento "Il presidente? Anche con un'altra maggioranza". Quirinale, il messaggio di Matteo Renzi: ecco dove vuole arrivare

E allora cambiamo le regole". Come? Presto spiegato: "Prima regola: se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di contatto con un positivo. Seconda regola: acceleriamo sui vaccini, anche sulle terze dosi, anche senza prenotazioni". Infine la terza regola: "Se ci sono restrizioni, facciamole solo per i No vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte di chi non si è fatto vaccinare".

Video su questo argomento Quirinale, l'ultima "mossa del cavallo" di Matteo Renzi. Gli alieni tra le nuove di Venere? Parmigiano Reggiano, ecco perché "sì": su LiberoTg

https://fb.watch/a9tIIwlxii/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.