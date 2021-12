Che tempo che fa, impensabile da Fabio Fazio: chi porta in studio. Dagospia: "Subbuglio nella Lega"

27 dicembre 2021 a

Tra televisione e politica. Voci, indiscrezioni di cui dà conto Dagospia nella rubrica "A lume di Candela", curata da Giuseppe Candela. La televisione è quella di Fabio Fazio, Che tempo che fa, il programma della domenica sera in onda su Rai 3. La politica, al contrario, riguarda la Lega, il partito di quel Matteo Salvini contro cui Fazio e Che tempo che fa, da anni, sono impegnati da anni.

Il punto è che, si apprende proprio da Dagospia, prima Luca Zaia e poi Massimiliano Fedriga saranno ospiti in prima serata proprio a Che tempo che fa, su Rai 3. "Prima Luca Zaia poi Massimiliano Fedriga. Due esponenti di spicco della Lega ospiti di Fabio Fazio, conduttore considerato il nemico numero uno in Rai di Matteo Salvini che per anni lo ha letteralmente massacrato", si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino.

Ma non solo. Dago infatti aggiunge una discreta spolverata di veleno: "Dalle parti del Carroccio gira voce che il Capitano e i suoi fedelissimi non avrebbero affatto gradito la decisione dei suoi colleghi di partito di partecipare a Che tempo che fa. Solo poche settimane fa il partito leghista aveva protestato per i temi dell'ospitata di Lady Gaga. Uno sgarbo verso il leader?", conclude Dagospia. Difficile immaginarlo.

