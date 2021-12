Giorgia Meloni durissima contro Mario Draghi: "Green pass e tamponi? Tutto falso: la verità dietro al disastro-Covid"

27 dicembre 2021 a

Giorgia Meloni non si risparmia. Concluse le festività natalizie, la leader di Fratelli d'Italia è tornata all'opposizione. Al centro, ancora una volta, le misure per fermare il Covid contenute nel nuovo decreto. Oltre al già noto Green pass e alla terza dose, le ultime restrizioni prevedono l'obbligo di tampone a chi non ha il booster per partecipare ai grandi eventi. Anche per chi è già vaccinato. Proprio su questa misura si scatena la Meloni che, con tre tweet a raffica, si scaglia contro l'esecutivo e il suo premier: "Le scelte del Governo Draghi, sia nella lotta alla pandemia sia nella comunicazione, hanno prodotto un disastro: far credere agli italiani che la vaccinazione avrebbe reso immuni e che sarebbe bastato il green pass per avere la 'garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose'". La prova? "Aver imposto tampone anche ai vaccinati".

Per la leader di FdI "col decreto Festività si conferma che ciò che ci è stato raccontato da Esecutivo e grande stampa era falso e milioni di italiani sono stati spinti a comportamenti superficiali che esponevano al rischio contagio per un’informazione sbagliata". A lungo andare, secondo gli studiosi dopo circa 5/6 mesi, l'immunità del vaccino va via via scemando, rischiando di non proteggere chi crede di essere coperto contro il Covid.

Ma non è tutto. Nel mirino della Meloni ci finisce anche quella che considera "un'altra grave responsabilità", ossia, "aver spaccato la società tra buoni e cattivi, creando di volta in volta nemici da combattere per coprire i propri fallimenti. Il Governo faccia mea culpa e ammetta i suoi errori". Il riferimento è ovviamente alla schierà Sì-xax e quella No-vax, che da mesi si scontra senza sosta.

