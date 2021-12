Silvio Berlusconi e Marta Fascina in quarantena. Focolaio Covid a Villa San Martino

31 dicembre 2021 a

Silvio Berlusconi e la sua compagna Marta Fascina sono in quarantena. Cinque dipendenti di Villa San Martino ad Arcore, infatti, sono risultati positivi al Covid dopo i consueti tamponi che si svolgono nella residenza del Cavaliere. È quanto si apprende da fonti azzurre. Il leader di Forza Italia e la compagna nonché deputata Marta Fascina, sono negativi e stanno bene e passeranno il Capodanno in isolamento.

I dipendenti contagiati dal coronavirus, viene riferito, sono stati sostituiti. Anche il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, è positivo al Covid e asintomatico ma il suo contagio non sarebbe legato al focolaio di Villa San Martino.

Silvio Berlusconi ha già avuto il Covid a settembre del 2020. E proprio per essersi contagiato è stato a lungo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per le conseguenze della malattia e per il long-Covid. Da mesi ormai il Cavaliere si sottopone a controlli medici e un mese fa ha ricevuto la terza dose. Da sempre Berlusconi parla del coronavirus come di una malattia "molto insidiosa" e per questo invita chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi.

