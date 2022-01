Gianni Alemanno ha il Covid: "Tampone positivo, eppure...", badilata terminale su Zingaretti e Pd

05 gennaio 2022 a

Dopo aver saputo di essere positivo al Covid, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno non ha potuto fare a meno di fare un appunto: "Lunedì sono risultato positivo al Covid-19 con un tampone molecolare, oggi siamo a mercoledì e il mio 'super green pass' (da due dosi di vaccino) risulta ancora regolarmente valido". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, denunciando un grave cortocircuito burocratico.

Poi ha lanciato una stoccata direttamente al governatore Nicola Zingaretti: "Forse i giornali dovrebbero occuparsi meno della regione Lombardia e di più dell’inefficienza della regione Lazio". Secondo lui, infatti, la mancata disattivazione del green pass è un problema molto serio: "Sono ovviamente in quarantena da lunedì fino a quando non risulterò negativo a un nuovo tampone, ma questo a quanto pare è affidato solo al mio personale senso civico, visto che i controlli ufficiali regionali sembrano non funzionare". E ancora: "Nella stessa situazione si trova anche la mia compagna. Mi domando: quanti altri positivi accertati dai tamponi si trovano nella nostra stessa situazione? E quanti di questi circolano liberamente nella regione Lazio grazie a super green pass non aggiornati?".

Nel giro di poco tempo è arrivata la replica dell'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato, che ha spiegato: "La sospensione del green pass dipende esclusivamente dal Ministero della Salute, che è il soggetto che rilascia il certificato verde. Nei sistemi informativi del servizio sanitario regionale risulta la positività così come rilevata il 3 di gennaio. La sospensione del green pass deve essere fatta dal sistema nazionale e non c'entra nulla il servizio sanitario del Lazio".

