Covid, lo tsunami di Capodanno: nove regioni in lockdown di fatto, ecco quali

I numeri non fanno ben sperare. Anche se la variante Omicron a detta degli scienziati è meno letale della Delta, questa costringe alcune Regioni a cambiare colore. Dal monitoraggio settimanale sulla situazione Covid in Italia, non si arrestano contagi, ricoveri e terapie intensive, per un totale di 12 Regioni che potrebbero cambiare fascia nelle prossime due settimane. Al momento Calabria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e le province di Trento e Bolzano sono già gialle.

A confermare l'andamento che sta sempre più prendendo piede è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Mediamente il rischio di zona gialla colpisce, più o meno, tutte le Regioni - spiega intervistato a Timeline, su Sky TG24 -. Tutte le regioni sono a rischio zona gialla. Credo che questo potrà essere certamente lo scenario in cui ci troveremo nelle prossime settimane. Però, fortunatamente, questo sistema a colori condiviso con le Regioni ci permette una gestione puntuale della situazione, e le misure che abbiamo adattato, dal Green pass alle ultime, ci permettono di garantire al nostro Paese ed alle nostre attività, anche di fronte ad una situazione che potrebbe peggiorare, di continuare a lavorare e di rimanere aperti".

Restano in bilico la Lombardia e il Lazio. Le due Regioni, ora in zona bianca, rischiano infatti la gialla. Ma non è detto. Se Nicola Zingaretti dice che dipenderà dal comportamento dei cittadini, Attilio Fontana preferisce andarci con i piedi di piombo e aspettare di vedere i dati. Non solo, perché secondo i dati rischiano il passaggio in zona arancione la provincia di Trento, quella di Bolzano, la Calabria, il Veneto, le Marche, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria.

