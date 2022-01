Rocco Casalino, clamorosa gaffe: "Sono qui con Giuseppe Conte". La foto con cui svela per errore il vertice segreto

09 gennaio 2022 a

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha riunito ieri, sabato 8 gennaio, i vertici del partito per parlare dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Al vertice erano presenti i cinque vicepresidenti del M5S, tutti i ministri (compreso Luigi Di Maio, appena guarito dal Covid) e i capigruppo di Camera e Senato.

La riunione, in videoconferenza, doveva rimanere segreta. Ma una gaffe in chat l'ha svelata a numerosi parlamentari grillini. Lo ha spiegato Corriere.it: "Secondo quanto raccontano alcuni eletti nel tam tam su WhatsApp, sarebbe stato Rocco Casalino a postare su una chat sbagliata una foto di lui assieme a Conte, scrivendo: "Sono con Giuseppe al lavoro sul Quirinale". Insomma, altra clamorosa figuraccia firmata Conte-Casalino, altro pasticcio comunicativo, fortunatamente in questo caso tutto interno al M5s.

Ma tant'è, al vertice si è cercata una sintesi grillina in vista del voto. Il leader ha ribadito la sua linea di bandiera: "Al Quirinale serve una donna", ha ribadito Conte quanto affermato qualche giorno fa, senza però fare nomi nemmeno in questo caso. Secondo quanto si apprende, un'ala del M5s spinge per il bis di Sergio Mattarella. Infine, una terza corrente, più vicina al Pd, che con pezzi di centrodestra sarebbe disposta ad appoggiare l'ascesa di Mario Draghi "per arrivare al termine della legislatura". Insomma, come sempre, nel M5s il caos regna sovrano.

