Rocco Casalino, la rivincita: umiliati Di Maio e Toninelli, mentre il M5s crolla nei sondaggi... la zampata del "Portavoce"

22 dicembre 2021 a

a

a

I sondaggi continuano a dare in calo il M5s con la guida di Giuseppe Conte. Una crisi politica che si riflette anche in libreria, In particolare sulle classifiche delle vendite dei libri mostrano numeri non certo confortanti per gli esponenti del M5s. Male quasi tutti, l'unico che va in controtendenza è Rocco Casalino, il suo libro "Il Portavoce", uscito lo scorso marzo viaggia spedito e ha già venduto circa 20 mila copie. Una sorta di rivincita per l'ex portavoce proprio dell'ex premier Conte.

"Materassi ed elettrodomestici, così Casalino provava a fare carriera". Terremoto-M5s, la bomba dell'ex grillino

Un successo editoriale importante per l'ex concorrente del Grande Fratello, anche confrontandolo con le altre fatiche letterarie dei suoi colleghi grillini. Per gli altri autori di libri i numeri di copie vendute sono molto più bassi. Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l'ultimo conteggio effettuato a oltre un mese dall'uscita di "Un amore chiamato politica", si fermava a 2.953 copie comprate. Ancora peggio l'ex ministra della Scuola Lucia Azzolina, ferma a quota 149. Non si conosce il dato del libro di Danilo Toninelli, troppe poche le copie vendute per comparire in classifica. Male anche Vincenzo Spadafora, l'ultimo dato disponibile certifica con 316 i suoi libri acquistati.

Casalino caduto in disgrazia, anche Di Maio lo sbugiarda: "Che facciamo, linea dura?". Dietro lo sfregio a Mattarella c'è Rocco

Recentemente, al Riformista, Casalino aveva parlato del rapporto con Conte: "Il rapporto tra noi è identico. Non è più quello di prima nel senso che eravamo a Palazzo Chigi ed ero il suo Portavoce, adesso ha un ruolo diverso, di portavoce (si corregge ndr) anzi di capo politico del Movimento. E io sono contrattualizzato come capo della comunicazione del M5S alla Camera e al Senato ed è lì che sono tutti i giorni. Mi occupo del supporto alla comunicazione del M5S per quanto riguarda in particolare le apparizioni televisive. Ovviamente seguo da vicino anche il Presidente Giuseppe Conte, con il rapporto diretto e di fiducia di sempre. Come ai tempi di Palazzo Chigi il nostro confronto è costante e quotidiano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.