Giorgia Meloni, attacco a Draghi dopo la conferenza: "Menzogne su vaccino e green pass"

"Dal Presidente del Consiglio Draghi ci saremmo aspettati una cosa diversa": Giorgia Meloni condanna duramente la conferenza stampa del premier sulla presentazione delle nuove misure anti-Covid. Tra queste l'obbligo di vaccino per gli over 50. La leader di Fratelli d'Italia, nello specifico, ha spiegato che ci si aspettava "un atto riparatorio ben diverso da una conferenza stampa concessa dopo giorni di silenzio: un atto di verità e di onestà intellettuale, con le scuse agli italiani e l’ammissione degli errori commessi finora".

La Meloni ha evidenziato come le parole del premier e degli altri rappresentanti del governo siano apparse distanti dalla realtà: "I cittadini sono alle prese ogni giorno con tutti i problemi legati ai provvedimenti caotici e contraddittori dell’Esecutivo ma oggi Draghi, Speranza, Bianchi e Locatelli non hanno fatto altro che ripetere che va tutto bene e che la strategia portata avanti finora dall'Esecutivo ha avuto successo". Senza dimenticare l'argomento vaccini: "Pima ci avevano detto che il vaccino serviva a impedire al virus di circolare, oggi invece serve al singolo a limitare il rischio di contrarre il Covid in forma grave, soprattutto per i più anziani. Come sempre sostenuto da Fratelli d’Italia".

Infine, le mancanze. Secondo Giorgia Meloni, l'esecutivo sbaglia strategia. A tal proposito sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Il governo continua a puntare tutto sulla vaccinazione e sul green pass mentre continua a non dare risposte su tutte le altre misure necessarie per fermare il contagio, dal potenziamento dei mezzi pubblici all'areazione meccanica controllata nelle scuole. Una strategia sbagliata che FdI continuerà a denunciare".

