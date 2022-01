Gianfranco Rotondi a Tagadà, la profezia sul Quirinale: "Silvio Berlusconi, perché sarà l'ultimo presidente"

14 gennaio 2022 a

"Silvio Berlusconi potrebbe essere l'ultimo presidente della Repubblica ad elezione indiretta". Gianfranco Rotondi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 14 gennaio, sostiene che "per le tesi del centrodestra a favore di un presidenzialismo votato nel programma elettorale, la presidenza di Berlusconi non durerà sette anni perché il centrodestra spera di vincere le elezioni e di approvare l'elezione diretta del presidente della Repubblica".

E quindi, prosegue il deputato di Forza Italia, "stiamo parlando di un anno e mezzo per l'approvazione della riforma costituzionale". Insomma, il Cavaliere "sarebbe il presidente della transizione, l'ultimo a elezione indiretta". La Panella resta di sasso: prova a riassumere la situazione. Poi però Rotondi aggiunge: "Se Silvio Berlusconi viene eletto" al Quirinale, significa che ci è arrivato grazie a un "centrodestra allargato". E vuole anche dire che "non si va al voto, vuol dire che c'è anche la maggioranza per confermare Draghi alla presidenza del Consiglio".

Di fronte a queste parole Stefano Buffagni del Movimento 5 stelle sembra "sconfortato", come osserva la conduttrice. Avrà ragione Rotondi? Berlusconi andrà al Quirinale? E sarà davvero l'ultimo presidente eletto dal Parlamento e non dai cittadini?

