Stasera Italia, Giampiero Mughini: "Silvio Berlusconi al Quirinale? Perché sarebbe una sconfitta anche se vincesse"

14 gennaio 2022 a

a

a

Non ha nulla in contrario alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale ma Giampiero Mughini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 14 gennaio, è costretto ad ammettere che quello del Cavaliere è un nome "divisivo". "E' del tutto lecito che il centrodestra candidi un protagonista indiscutibile degli anni che abbiamo trascorso", premette il giornalista.

"Pronti i lavori di restyling". Berlusconi, è più di un segnale: la voce terremoto sul Quirinale

Che aggiunge: "E' vero che Silvio Berlusconi è stato condannato per una evasione fiscale di 6-7 milioni ma nell'anno in cui Mediaset ne aveva pagati 750 di milioni in tasse e Mediaset Silvio l'aveva creata dal nulla", sottolinea Giampiero Mughini che è in collegamento. E che ribadisce che quindi la sua candidatura è "stra-legittima".

Video su questo argomento Quirinale, e se spuntasse Gianni Letta? Giallo cromo, la teoria sulla "passione" di Van Gogh. Pompelmo, perché sì: su LIberoTv

E però c'è un però. "La sua candidatura è divisiva", osserva il giornalista, e secondo il suo ragionamento "questo inficia". E anche se Silvio Berlusconi vincesse per 5 elettori non sarebbe comunque un buon risultato per la Repubblica. Questa è la mia opinione da cittadino della Repubblica", conclude Giampiero Mughini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.