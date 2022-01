Quirinale, Matteo Salvini spariglia: "Dalla Lega una proposta seria e convincente", quando si decide su Berlusconi

17 gennaio 2022 a

Matteo Salvini ha chiarito che il candidato della Lega e del centrodestra per il Quirinale sarà Silvio Berlusconi, ma solo se la sua candidatura sarà formalizzata. "Berlusconi fa i suo incontri e i suoi conti, ma una decisione dovrà essere presa prima che si cominci a votare la settimana prossima. In pratica quando lunedì 24 gennaio si riunirà il Parlamento in seduta comune, il centrodestra avrà già delineato una propria strategia e individuato un proprio nome. "Ci incontreremo a metà settimana, mercoledì o giovedì". E si capisce che è lì che si deciderà se la candidatura di Berlusconi reggerà ancora.

"La Lega farà una proposta e penso che sarà convincente se non per tutti ma per tanti. Abbiamo l’onore e l’onere di fare una proposta che sia condivisa, io non dico di no a priori a nessuno e mi spiace che Letta invece dica con questo non mi siedo e con quello". Sul governo attuale ha detto che, "l’invito a tutti i leader di partito a metterci la faccia ed entrare in prima persona in campo, perché sarà un anno complicato e tutti devono mettercela tutta e nessuno si può o si deve tirare indietro", in merito ad una possibile elezione del premier al Quirinale e l'avvio per la costruzione di un nuovo governo con gli stessi partiti che sostengono l'attuale maggioranza.

Salvini infine non vede di buon grado la definizione di king maker attribuitagli da Denis Verdini, padre della sua fidanzata Francesca, nella lettera spedita a Fedele Confalonieri: "Io faccio il mio lavoro e mi rifiuto di passare una settimana a fare il toto Quirinale e spero che questa settimana sia quella decisiva per approvare il decreto ristori per tante imprese e il decreto per bloccare il caro energia", ha concluso il leader leghista.

