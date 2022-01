Lega primo partito, il balzo di Matteo Salvini alla vigilia del Quirinale: "Sorpassato il Pd", al tavolo con questi numeri

21 gennaio 2022 a

La Lega supera il Pd e torna a essere il primo partito italiano con il 20,6 per cento dei consensi. Seguito dal Partito democratico, stabile al 20,5 per cento (dato del 15 gennaio), e da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 18,9 per cento (che perde mezzo punto). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Enzo Risso, commissionato dalla Lega, che testimonia una crescita del movimento guidato da Matteo Salvini dello 0,2 per cento dal 17 dicembre al 15 gennaio. Così, sommando tutti i partiti che lo compongono, il centrodestra raggiunge il 50,1 per cento dei consensi.



Per quanto riguarda gli altri partiti, il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte è al 15,9 per cento (meno 0,7 per cento), Forza Italia di Silvio Berlusconi al 9,1 (più 0,2 per cento), Azione di Carlo Calenda al 2,3 (più 0,2 per cento) e Italia viva di Matteo Renzi all'1,8 (meno 0,4 per cento).

Da notare il dato sull'astensione al 39,7 per cento, molto alta ma in calo (era al 42 per cento). Fortunatamente, gli italiani che non si ritrovano in nessun partito, e forse non hanno nemmeno più fiducia nella politica, non hanno voce in capitolo nella partita, tutta parlamentare, sull'elezione del presidente della Repubblica. Per il Quirinale, in uno scenario forse ancora più caotico e ingarbugliato delle precedenti occasioni, sarebbe stato un ulteriore ostacolo.

In ogni caso, anche questi numeri potrebbero pesare nelle trattative per il Colle. Tra Camera e Senato la compagine più numerosa è quella del Movimento 5 Stelle, politicamente allo sbaraglio. La Lega sta invece giocando un ruolo delicato e decisivo nella "candidatura di centrodestra". Se Silvio Berlusconi non avrà i numeri, allora toccherà proprio a Salvini e Meloni trovare un nome comune. "Ho parlato con Salvini, noi parliamo con tutti - ha rivelato a L'aria che tira su La7 Matteo Renzi, leader di Italia Viva ospite di Myrta Merlino -. Penso che abbia un nome in testa, il prossimo sarà un week end di incontri e conversazioni. Salvini dovrà decidere come giocare questa leadership di numeri che hanno, se diventerà leadership politica".

