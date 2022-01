Green pass, Giorgia Meloni e Guido Crosetto travolgono Draghi: "Gente che rischia di morire di fame", la follia da cancellare

23 gennaio 2022 a

No, non esiste solo il Quirinale. Anche se siamo alla vigilia della prima tornata di voto, che si concluderà con assoluta, quasi totale probabilità, con un nulla di fatto, Giorgia Meloni non scorda gli altri temi dell'attualità politica. In primis le politiche contro la pandemia adottate dal governo, in questo caso quelle che reputa essere delle storture del green pass.

L'affondo della leader di Fratelli d'Italia arriva "cavalcando" un tweet di Guido Crosetto, il gigante di FdI, che sbottava sul social: "Un pensionato senza green pass può rischiare di morire di fame perché non può ritirare la pensione? No, non in una nazione democratica, con una Costituzione democratica ed una persona incaricata di difenderla e garantirla, che deve controfirmare le leggi", concludeva Crosetto.

Il riferimento del gigante è alle ultime norme varate dal governo di Mario Draghi, che obbligano i pensionati ad avere un green pass base ritirare la pensione: insomma, se non si è almeno "tamponati" e negativi, niente soldi e niente assegno.

In effetti, una discreta stortura. Contro la quale si scaglia anche Giorgia Meloni, che alla parole di Crosetto, di suo pugno aggiunge: "Ora basta. Non è abbandonando i più fragili ed eliminando i più elementari diritti democratici che si combatte la pandemia", conclude la Meloni.

