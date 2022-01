Quirinale, Casellati "sostenuta a braccia" dopo il voto? "No, mi ha abbracciata", emozione in aula

28 gennaio 2022 a

Il test per sondare Maria Elisabetta Casellati al Quirinale è stato un flop. Il presidente del Senato, su cui il centrodestra si era detto unito, ha ottenuto 382 voti, ben al di sotto della soglia psicologica dei 400 voti. Un'altra, l'ennesima, fumata nera quella della mattinata di venerdì 28 gennaio dura da accettare anche per la diretta interessata. E infatti - scrive Aldo Cazzullo - la senatrice di Forza Italia è uscita dall'Aula sostenuta a braccia da un'assistente e a chi le ha chiesto un commento, ha risposto con un pacato "grazie".



In realtà, nessun "crollo fisico". "Mi ha telefonato mia figlia in ansia… - ha spiegato lei, sempre a Cazzullo - Nessuno mi ha sostenuta a braccia, semplicemente una parlamentare che mi aveva votata mi ha abbracciata. Le schede? Fico le leggeva e me le passava, ma io non le ho guardate".

A dare da pensare i voti raggiunti. 71 in meno rispetto ai 453 grandi elettori del centrodestra. Insomma, i franchi tiratori hanno colpito ancora. E ora è caccia ai responsabili. "208 sono quelli della Lega, espressi in modo compatto", commenta subito la Lega in riferimento ai voti espressi dal partito guidato da Matteo Salvini. D'altro canto, mette le mani avanti anche Fratelli d'Italia: "Ora vediamo, verificheremo i numeri. Di certo, sono mancati dei voti nel centrodestra, ma non quelli di Fratelli d'Italia", ha fatto eco Ignazio La Russa.

Una cosa è certa: sulle schede sono state utilizzate tre diverse formule dai grandi elettori di Lega, FdI e Forza Italia. Ossia "Elisabetta Alberti Casellati" (FdI), "Casellati" (Lega), "Elisabetta Casellati" (Forza Italia). Un escamotage proprio per evitare i franchi tiratori.

