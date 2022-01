Quirinale, Silvio Berlusconi "pronto a stracciare l'accordo": voci sulla vendetta contro Salvini e Meloni

29 gennaio 2022 a

Risolta la partita del Quirinale con l’imminente rielezione di Sergio Mattarella, adesso si apre un’altra pagina politica, tutta interna ai partiti che dovranno fare i conti con i rispettivi fallimenti. Se nel centrosinistra piangono - con il Pd che ha fatto catenaccio per una settimana e il M5s perso tra le sue mille correnti - nel centrodestra non ridono: stando a quanto riporta Alberto Maggi su affaritaliani.it, Matteo Salvini e Giorgia Meloni rischiano di subire la vendetta di Silvio Berlusconi.

Quest’ultimo aveva realizzato uno strappo dagli alleati già nella serata di ieri, quando non aveva gradito la fuga in avanti su Elisabetta Belloni, decidendo di proseguire da solo sull’elezione del capo dello Stato. Forza Italia e i centristi avevano deciso di virare forte su Pier Ferdinando Casini, salvo poi approvare la soluzione del Mattarella bis. Quanto accaduto sul Quirinale rischia di avere ripercussioni pesanti sulla coalizione: stando alle fonti di affaritaliani.it, Berlusconi sarebbe pronto a stracciare l’accordo con Salvini e Meloni sul no al proporzionale.

In cambio gli alleati si erano impegnati a sostenere il sogno quirinalizio del Cav, ma così non è stato. E quindi Fi potrebbe sedersi a un tavolo con Pd, M5s, Iv e centristi vari per varare una riforma in senso preposizionale. In questo modo gli azzurri si sgancerebbero da Lega e Fdi, che senza il Rosatellum rischiano di non riuscire mai a salire al governo del Paese, dato che avrebbero bisogno del 50% più uno dei voti.

