Giorgia Meloni, "piena di voti e senza potere". Il "golpe elettorale" per fare fuori Fratelli d'Italia

31 gennaio 2022 a

a

a

Il tema della riforma della legge elettorale è tornato repentinamente sul tavolo dopo che Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. Chiusa la partita del Quirinale, si è subito aperta quella sul voto in vista della fine della legislatura: tutti si affrettano a dire che “non è la priorità”, ma in realtà ci pensano eccome perché è un tema chiave per il futuro politico del Paese.

"Ecci come non avere più presidenti di sinistra". Quirinale, slavina politica dopo il Mattarella bis

Secondo il politologo Giovanni Orsina, la riforma elettorale potrebbe rimescolare le carte e spostare gli equilibri: “Col proporzionale puro torneremmo alla Prima Repubblica, ma senza partiti: sarebbe una pazzia - ha dichiarato il docente della Luiss in un’intervista rilasciata a Il Giorno - complicato prevedere cosa succederà, soprattutto al centro con l’incognita Berlusconi e due ‘galli’ come Renzi e Calenda, difficili da mettere insieme”. A rischiare di più è Giorgia Meloni, che può essere “vittima di una conventio ad excludendum in stile Pci” e fare la fine del Rassemblement National: “Pieno di voti e vuoto di potere”.

Giorgia Meloni, Crosetto e il sondaggio: "Cosa vogliono gli italiani", un plebiscito dopo il Quirinale

In questo modo secondo Orsina si accentuerebbero i problemi di governabilità: “Continuo a ritenere il proporzionale una follia. Toglierebbe agli elettori la possibilità di avere voce in capitolo sulla composizione del governo”. Insomma, il dibattito sulla riforma elettorale si è appena riaperto ma è già molto caldo, essendo cruciale per gli equilibri politici del futuro prossimo.

Salvini "tritato" sul Quirinale. Il retroscena: chi l'ha tradito, com'è andata davvero. Cosa si hanno nascosto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.