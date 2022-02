Matteo Salvini, la bomba dai vertici di Forza Italia: lui leader? "Non basta vincere le elezioni", guerra totale

01 febbraio 2022 a

Se Matteo Salvini si è detto certo della ripartenza del centrodestra unito, Antonio Tajani ha subito rilasciato delle dichiarazioni per smorzare il suo entusiasmo. “L’ottimismo è importante, ma va sostenuto con il lavoro e i ragionamenti - ha dichiarato il coordinatore di Forza Italia - il centrodestra deve essere in grado non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare”.

In mattinata si è svolto il consiglio federale della Lega in via Bellerio, a Milano. Prima di prendervi parte, Salvini ha commentato con i giornalisti presenti le tensioni nel centrodestra post-Quirinale: “La coalizione si ricostruisce, non c’è problema. Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre. Non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra. Io lavoro per unire, non dico mai no a nessuno. Ognuno fa le sue scelte, ma io non uso aggettivi che altri usano per me”.

Poi il consiglio federale ha rinnovato “piena fiducia” a Salvini e gli ha dato mandato di “lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza alternativa alla sinistra”. Inoltre sono stati individuati dal segretario alcuni obiettivi da perseguire nei prossimi mesi: riguardano il no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto, il no a nuove restrizioni e, in tema di dad a scuola, nessuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non.

