Matteo Salvini, nuova frecciata a Giorgia Meloni: "Il centrodestra si è sciolto come neve al sole"

05 febbraio 2022 a

Tensioni nel centrodestra. Dopo i botta e risposta a distanza, arriva la conferma. Matteo Salvini non nasconde che dopo le elezioni per il Quirinale qualcosa è accaduto. "I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto centrodestra, cosiddetto perché alla prova dei fatti sono stato tra i pochi a credere all'unità della coalizione che si è sciolta come neve al sole". Il leader della Lega fa anche riferimento a Maria Elisabetta Casellati, che durante il voto in aula non è stata sostenuta dal centrodestra: "Quando una candidata al Quirinale espressione del centrodestra" non riceva 70 voti di centrodestra, "è evidente che alla logica di squadra qualcuno preferisca quella del singolo".

Il clima non è dunque dei migliori. Giorni fa il numero uno del Carroccio e Giorgia Meloni non se le erano mandate a dire: da una parte la Lega che, al governo, ha sostenuto il Mattarella bis, dall'altra Fratelli d'Italia che all'opposizione ha fatto le barricate. "Bene, visto che per giorni politici e giornalisti mi hanno criticato e attaccato per il lavoro svolto nella settimana appena trascorsa, oggi posso dire di essere orgoglioso e felice di aver offerto il mio contributo, al pari di altri, per la riconferma del Presidente Mattarella", erano state le parole di Salvini a cui non era mancata la replica.

La Meloni aveva voluto chiarire che "1. Noi rispettiamo le Istituzioni sempre. Una cosa è non sostenere la persona, altra non riconoscere il ruolo che ricopre (grazie ad altri)". "2. Ci sono dei passaggi del discorso di Mattarella che abbiamo condiviso. Per questo abbiamo applaudito anche questi passaggi. Ciò non toglie che a differenza degli altri partiti, tra cui anche Lega e Forza Italia, noi non lo avremmo mai votato". Parole che hanno gettato benzina sul fuoco, tanto che Salvini chiosa: "Io metto a disposizione degli altri la nostra forza, lealtà e umiltà. Peccare di arroganza in politica non porta da nessuna parte".

