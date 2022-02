Vittorio Feltri a l'Aria che tira: "M5s e Conte allo sfascio? Sinistra e Pd potranno rubacchiare altri voti"

08 febbraio 2022 a

Il Movimento 5 stelle è nel caos e Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata dell'8 febbraio, gli dà il colpo di grazia: "Già il M5s aveva perso consensi in buona parete dei sondaggi. Quest'ultima vicenda segna lo sfascio completo dei 5 Stelle. Quando si mettono di mezzo gli azzeccagarbugli vuol dire che siamo alla deriva", osserva il direttore editoriale di Libero. Che aggiunge: "Quindi non vedo che tipo di svantaggio potrebbe avere la sinistra da tutta questa storia, anzi probabilmente il Pd riuscirà a rubacchiare ancora qualche voto al Movimento 5 Stelle".





"Gli azzeccagarbugli? Ormai siamo alla deriva...".

Prosegue Vittorio Feltri: "Anche la Lega ha perso tanti consensi perché ha commesso gravi errori ma bisogna ammetterli se si vogliono riparare i guasti". Quindi, "sono convinto che la signora Meloni è l'unica che va avanti per la sua strada e mi sembra che sia solida e possa rubacchiare voti a Lega e Forza Italia. Non vedo invece un futuro per i Cinque stelle".

La conduttrice mostra dunque i risultati del sondaggio Swg mandato in onda al TgLa7 di ieri 7 febbraio. "L'erosione va avanti da parecchio tempo, la crisi dei 5s è cominciata presto infatti sono un centinaio quelli che hanno lasciato il Movimento" che ha peraltro dimezzato i suoi voti.

