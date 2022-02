Enrico Letta, "incubo gialloverde". Tam tam impazzito, a sinistra si cambia: fanno fuori Conte?

12 febbraio 2022 a

Enrico Letta e Matteo Renzi, dopo il grande gelo degli scorsi anni, si sono incontrati due volte in due settimane. Legge elettorale, agenda Draghi, elezioni amministrative, il menù del colloquio. Letta incontra Renzi sapendo del veto dell'ex rottamatore nei confronti dei grillini. Renzi lavora a un nuovo centro con Cambiamo di Giovanni Toti, Letta vuole capire la praticabilità di un'alleanza sul territorio per le comunali in vista dell'appuntamento di primavera. Si voterà in quel caso in ventitré capoluoghi di provincia, tra cui quattro città capoluogo di regione (Genova, L'Aquila, Palermo e Catanzaro).

L'alleanza Pd-Italia Viva è possibile in quei contesti dove M5s e dem si presenteranno separati. Oppure dove il Movimento non correrà proprio. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha invitato Letta ad allargare il campo ma al centro. "Il modello - auspicato anche da Base Riformista ma che raccoglie consensi crescenti tra i dem - prevede un Pd che sia asse portante di una coalizione Ursula, magari con Draghi di nuovo a Palazzo Chigi dopo le elezioni politiche dell'anno prossimo", rivela il Giornale. "Conte è inaffidabile, non escludo che possa fare un altro governo con Salvini", dice un parlamentare del Pd che non vede l'ora di liberarsi dei 5s.

Nell'ultimo editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano si invita il M5s a "tenersi alla larga dal centrosinistra". Con una legge elettorale proporzionale, il centro immaginato da Renziu può diventare indispensabile per il Pd per rimanere al governo. E la recente apertura al proporzionale da parte di Matteo Orfini ha un significato anche politico. "Letta si fa trascinare dalla corrente che lo porta verso il centro, anche se l'alleanza strategica con i grillini non è formalmente archiviata. Ma la probabile débâcle pentastellata alle comunali della prossima primavera e l'approvazione di una nuova legge elettorale potrebbero rappresentare l'epilogo del disegno giallorosso", conclude il Giornale.

