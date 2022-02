Sara Negrosini, la sessuologa all'università di Silvio Berlusconi: tutto vero, ecco cosa insegna

19 febbraio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi lancia la sua Università: si chiamerà Universitas Libertatis e nascerà in accordo con l'ateneo telematico Niccolò Cusano per insegnare, tra le altre cose, anche il linguaggio del corpo. Sul sito ufficiale si legge solo "available soon", cioè "presto disponibile". Stando alla bozza dei corsi, riportata da La Repubblica, tra i docenti dovrebbero esserci avvocati, giuristi, manager. E non solo. Figurano come professoresse anche due psicosessuologhe. Una si chiama Sara Negrosini e insegnerà "il linguaggio del corpo nella comunicazione pubblica". A salire in cattedra, poi, sarà pure l’ex ministro Mario Baccini, oggi presidente dell’ente del microcredito: "Farò lezioni di finanza".

"Non vedo grande futuro". Sallusti, la spaventosa profezia elettorale sul centrodestra: siamo condannati?

L'università sarebbe stata pensata come uno strumento utile a ridare forza al partito azzurro. Il Cavaliere ne avrebbe parlato pure ad Arcore, durante l’ultimo vertice con lo stato maggiore di Forza Italia. La sede dell'ateneo? "Villa Gernetto, 24mila metri quadri, 60 camere da letto, cinema da 80 posti, parquet realizzati dagli artigiani della Brianza", fa sapere Lorenzo De Cicco su Repubblica. Nonostante le sue dimensioni, però, non sarà un vero e proprio campus: servirà solo per l’apertura dell’anno accademico e per le lezioni di Berlusconi.

"Nessun motivo nobile, ecco perché stanno insieme": La Russa scatenato in tv, fucilate contro Berlusconi e Salvini | Video

La maggior parte delle lezioni, quindi, si svolgerà via web. Ecco perché il leader azzurro ha deciso di coinvolgere nel progetto Stefano Bandecchi, patron dell’Unicusano, che è leader tra le università telematiche. Sarà proprio lui a mettere a disposizione la piattaforma per le lezioni online. Il costo d'iscrizione - spiega Giovanni Puoti, prorettore di Unicusano e membro del comitato scientifico dell’ateneo azzurro - dovrebbe aggirarsi "intorno ai mille euro, ma ci saranno borse di studio".

"Incompatibili con Lega-FdI, meglio Pd-M5s". L'eretico di Forza Italia spacca il centrodestra: oltre il limite, chi "chiama" i compagni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.