DiMartedì, Floris spaventato dal ministro Di Maio: "Mi dispiace notare che...". Guerra e missili russi, anche l'Italia deve temere Putin?

“Mi dispiace notare che non ha detto che l’Italia non entrerà in guerra. La Russia ha missili che possono raggiungerci?”. Così Giovanni Floris si è rivolto a Luigi Di Maio, che è intervenuto in collegamento a DiMartedì per fare il punto della situazione sull’Ucraina, che ormai da sei giorni si trova a dover fronteggiare l’invasione russa ordinata da Vladimir Putin. “Oggi stiamo parlando di questioni che non possono coinvolgere la Nato”, ha risposto il ministro degli esteri.

“Dobbiamo rivolgere la nostra preoccupazione al conflitto in Ucraina - ha proseguito - a me preoccupa già che i missili stanno colpendo le case degli ucraini, che sono un popolo europeo. Sono stato a Kiev tante volte, ci sono giovani che sognano di entrare nella Ue. Quel popolo si sta difendendo strenuamente, non dobbiamo pensare a cosa può succedere sul nostro territorio nazionale, ma dobbiamo dare la possibilità agli ucraini di difendersi dall’invasione di Putin”.

Poi Floris ha chiesto a Di Maio se ci si poteva accorgere prima di quello che stava per succedere: “Nei mesi precedenti all’attacco russo tutti i principali leader dell’Occidente hanno provato a mediare con Putin. Noi ci siamo prestati a tutto pur di farlo ragionare, ma lui aveva già organizzato l’invasione. Quando è finita la tregua olimpica di Pechino ha invaso l’Ucraina”.

