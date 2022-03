Giorgia Meloni: "Pacifisti? No, siete idioti". Insulti e sassate alla nave della Marina, lo sfogo della leader FdI

17 marzo 2022 a

I sassi e gli insulti lanciati da un gruppo di persone contro una nave della Marina nel porto di Taranto hanno sconvolto tutto il mondo della politica, che subito si è schierato a sostegno della fregata Carabiniere. Nel video diffuso online si sentono parole del tipo "assassini", "vergogna", "dovete morire bastardi" e altro ancora. Di fronte alle immagini non è tardata ad arrivare la reazione stupita e indignata di diverse forze politiche. "Insulti e sassi contro una fregata della Marina Militare italiana. Quanto avvenuto a Taranto è un’offesa a chi ogni giorno, con indosso una divisa, difende l’Italia con coraggio e sacrificio. Questo non è pacifismo, è idiozia", ha scritto una furiosa Giorgia Meloni su Twitter.

"Assassini, dovete morire, mer***". Sassate e insulti contro la nave della Marina: assalto a Taranto. Toh, chi sono i violenti

In preda alla rabbia, anche Guido Crosetto - imprenditore e già coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia - ha commentato: "Sarei disposto a pagare per avere il nome di chi grida “Dovete morire bastardi!”. Si lo sarei. Per sapere chi è, aspettarlo davanti a casa, presentarmi e chiedergli: “Perché devono morire? Perché sono bastardi?”. E sentire la sua risposta. Guardandolo con disprezzo".

Pure Daniela Santanchè, senatrice di FdI, si è fatta sentire sui social: "Vergognoso quanto avvenuto oggi a Taranto dove imbecilli travestiti da pacifisti hanno augurato la morte, insultato e lanciato oggetti contro l'equipaggio di Nave Carabiniere”, ha scritto, esprimendo poi la sua solidarietà alla Marina militare e al ministero della Difesa. L'episodio infine è stato definito "inaccettabile" dai senatori della Lega in commissione Difesa: "In un delicato frangente come quello che stiamo vivendo, la stima e l’affetto verso chi indossa una divisa non può venire meno, e soprattutto non può essere vituperato senza essere stigmatizzato e sanzionato".

