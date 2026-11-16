(Quasi) Trenta mila euro per i primi tre anni di vita di un bambino. È la cifra che una famiglia con tre figli potrebbe raggiungere, sommando le agevolazioni già in vigore e quelle previste dalla legge di Bilancio 2027.

In una stima calcolata e pubblicata da “Il Sole 24 ore”, vieni ricostruito il valore complessivo dei contributi destinati alla natalità e alla genitorialità. Per la nascita del primo figlio, gli aiuti possono raggiungere 19.477 euro. La cifra sale a 23.077 euro per il secondo figlio e a 29.387 euro per il terzo. La cifra di 19.477 euro deriva dall’assegno unico universale, che vale complessivamente 9477 euro nei primi tre anni. A questi si aggiungono 7200 euro di bonus di bonus asilo. A questi si sommano il bonus nuovi nati da mille euro, il nuovo voucher per i servizi all’infanzia destinato ai lavoratori autonomi, fino a 1500 euro, i i primi 300 euro del fondo “Valore nuovi nati”. Per le famiglie con più figli la situazione cambia. Per il secondo figlio entra nel conteggio anche il bonus mamma (100 euro mensili, quindi 3600 nell’arco dei tre anni). Con il terzo figlio, si aggiungono l’assegno unico destinate ai nuclei numerosi, che nelle simulazioni aggiungono 6310 euro, portando la cifra complessiva a 29.387 euro.

Nella manovra 2027 ci sono nuovi strumenti a sostegno delle famiglie. Il bonus per le madri lavoratrici con almeno due figli viene portato a 100 euro mensili (con un limite di reddito individuale da lavoro di 40 mila euro annui). Per i genitori lavoratori autonomi, inoltre, è previsto un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, destinato ai servizi di baby-sitting e all’educazione dell’infanzia (in alternativa al congedo parentale). Un’altra novità è il fondo “Valore nuovi nati”, che prevede un versamento statale di 100 euro l’anno a favore di ogni bambino nato dal 2027, fino alla maggiore età. Le somme alimentano una posizione individuale di risparmio e non costituiscono quindi denaro immediatamente spendibile dalla famiglia. La manovra interviene anche sui congedi parentali indennizzati all’80 per cento della retribuzione, con un aumento dei mesi riconosciuti in funzione del numero dei figli.

“Fino a quasi 30mila euro di aiuti alle famiglie nei primi tre anni di vita di un figlio. Grazie alle misure di sostegno alla natalità, una famiglia con ISEE fino a 15mila euro che accoglierà un figlio nel 2027 potrà beneficiare, in presenza dei requisiti previsti, di 19.477 euro di sostegni, che salgono a 29.387 euro se i figli a carico sono almeno tre”, è il messaggio pubblicato su Instagram da Fratelli d’Italia. Il partito della Premier Giorgia Meloni ha poi aggiunto: “Dall’assegno unico al bonus nuovi nati, dai contributi per l’asilo nido alle agevolazioni per le madri lavoratrici: un impegno concreto che il Governo Meloni continua a portare avanti”.