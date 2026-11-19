“Il tavolo progressista non è contro la ricchezza, ma valuta la necessità che la ricchezza dia un contributo contro la povertà, questa è la logica del lavoro che si sta facendo”: Paola De Micheli del Pd lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4, parlando del programma cui sta lavorando il campo largo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Parole che sui social hanno scatenato la polemica: “Gesti sguaiati, pensieri confusi”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Quella degli altri... s’intende...”.

A spingere per la patrimoniale soprattutto Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che propone un prelievo sui super benestanti con ricchezze nette, immobili inclusi, superiori a 5,4 milioni di euro. Una platea di 50mila persone. “Il governo difende spudoratamente i ricchi. Diciamoci la verità: voi conoscete qualcuno della classe media che abbia più di 6 milioni di euro di patrimonio? E sapete quanto pagherebbe con 6 milioni di patrimonio? Pagherebbe una patrimoniale tra gli 8 e i 10mila euro”, ha detto Marco Grimaldi di Avs.

Claudio Borghi della Lega, invece, ha sottolineato: “Sappiamo già come vanno a finire le patrimoniali della sinistra. Si parte sempre coi super ricchi, così tutti sono d’accordo, poi ci si accorge che i super ricchi se ne fanno un baffo delle patrimoniali e se per caso fossero sconvenienti vanno da un’altra parte in giro per il mondo e allora si comincia con i super poveri”. I dem, poi, fissano l’asticella ai patrimoni netti oltre 100 milioni di euro con un’imposta minima del 2%. Mentre il M5s punta a tassare le grandi rendite finanziarie.