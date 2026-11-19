Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell’ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24. La forza politica della premier, in particolare, cala leggermente rispetto alla rilevazione dell’11 settembre, dello 0,2, e si porta al 27,2% dei consensi. Al secondo posto c’è il Partito democratico di Elly Schlein, che invece sale dello 0,3 e si attesta quindi al 20,6%. Nonostante la lieve crescita, il distacco tra FdI e Pd resta elevato, 6,6 punti. Maggiore l’incremento per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,5 e ora è al 13,7%.

A seguire, ecco Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che scende al 6,6% a seguito di un calo importante, dello 0,6% rispetto a una settimana fa, e viene raggiunto da Forza Italia di Antonio Tajani, anch’essa al 6,6% con un meno 0,1%. Subito dopo ci sono Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che sale dello 0,1 e si porta al 6,4%; la Lega di Matteo Salvini che scende dello 0,2 e si attesta al 5,3%. Per quanto riguarda l’area centrista, Azione di Carlo Calenda è al 3,3% (-0,3%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (-0,1%). Infine, c’è Ora! all’1,1% (+0,1%). L’area degli indecisi e astenuti cala al 33,2%.

Passando alle coalizioni, il centrosinistra (con Pd, M5s, Avs, Italia Viva e altre liste) sale al 45% (+1%), mentre il centrodestra (con FdI, FI, Lega e altre liste) è al 40,8% (-0,3%). Sommando Futuro Nazionale al centrodestra si arriverebbe al 47,4%, 2,4 punti sopra il centrosinistra.