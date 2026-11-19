Patrimoniale sì o patrimoniale no? Il campo largo sta provando in tutti i modi ad accordarsi per un programma condiviso da presentare agli elettori in vista delle prossime politiche. In ballo resta ancora il nodo Ucraina, forse il tema più spinoso da affrontare tra i vari alleati del centrosinistra. Sull’immigrazione, invece, è stata raggiunta un’intesa di massima. Soprattutto sull’accesso alla cittadinanza facile per gli stranieri. Non chiamatelo più ius soli. Preparatevi invece allo “ius soli temperato”. Come spiega Repubblica, l’intenzione del campo largo “è riconoscere la cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da famiglie straniere in cui almeno uno dei due genitori è residente da tre anni. Per i minori che invece sono nati all’estero il percorso sarà quello dello ‘ius scholae’ o ‘ius culturae’: potranno diventerà cittadini dopo un ciclo scolastico. Ancora da definire di quanti anni”.

La bozza di schema è stata stilata da Pierfrancesco Majorino per il Pd, Alfonso Colucci per il M5S, Maria Elena Boschi per Italia viva, Filiberto Zaratti per Avs, Riccardo Magi per +Europa e Franco Gabrielli per Più uno. E si tratta di un percorso diverso rispetto a quello prospettato dal Movimento Cinque Stelle, che in tutti questi anni aveva sempre spinto più sull’idea di legare la cittadinanza a un percorso scolastico piuttosto che sullo ius soli sostenuto da Pd, Avs e +Europa. Si tratta quindi di un vero e proprio compromesso, che va ad accontentare soprattutto Italia Viva che aveva presentato una proposta di legge simile anche se con requisiti più stringenti, ovvero almeno un genitore con permesso di soggiorno permanente.