Mario Draghi, Giuseppe Conte lo molla? "I numeri ci sono": governo, cosa sta per accadere

Anche senza l’ala del Movimento 5 Stelle che risponde a Giuseppe Conte il governo presieduto da Mario Draghi avrebbe i numeri per andare avanti. Ne è sicuro Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva e vicepresidente della Camera: “I numeri ci sarebbero. Non vedo proprio all’orizzonte tutto il gruppo del M5s che abbandona il governo”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ad affaritaliani.it.

“Inventarsi una polemica su tale questione - ha spiegato Rosato - dopo aver approvato alla Camera, senza battere ciglio, l’ordine del giorno sull’incremento fino al 2 per cento del Pil è veramente la dimostrazione che Conte aveva bisogno di far parlare di sé. Doveva riuscire a portare un po’ di gente a votarlo e strumentalmente, anzi in una maniera agghiacciante, ha utilizzato un tema serio che invece richiede rispetto e saggezza”. Insomma, Rosato è convinto che quella di Conte sia solo una sceneggiata, ridicola quanto dannosa: “Qualcuno pensa veramente di mettere in discussione il governo su un impegno che, tra l’altro, lo stesso Conte ha sottoscritto a livello internazionale? Ma, soprattutto, davvero Conte pensa di prendere in giro tutti quanti noi su questo?”.

Nel caso estremo in cui il M5s dovesse veramente sfilarsi, secondo Rosato “si va avanti lo stesso. Anche se, per responsabilità nei confronti del Paese, noi dobbiamo far sì che non ci sia nessuno che si sfili, neanche quelli che creano più problemi al governo come i 5 Stelle”.

