Putin gela Draghi. Il retroscena sulla telefonata: "La chiamo per la pace". La risposta dello zar

31 marzo 2022 a

a

a

"Presidente Putin, la chiamo per parlare di pace". Comincia con queste parole la telefonata di Mario Draghi e del presidente russo. Un confronto atteso quello tra i due, che avrebbe dovuto avere luogo a Mosca, più di un mese fa, prima che l'Ucraina precipitasse nella guerra, con un'aggressione da parte della Russia che il presidente del Consiglio italiano ha condannato con forza. Da allora i rapporti tra Italia e Cremlino sono tesi. Nel corso della telefonata con Putin, Draghi si spende per la pace e si informa sull'andamento dei negoziati e i suoi ultimi sviluppi, Putin non lesina risposte e replica punto per punto.

Diretta Telefonata a Putin, il tentativo di Draghi: rumors. Strappo dell'Ossezia del Sud, schiaffo a Kiev. Guardian, indiscrezioni drammatiche: cosa vuole Putin

L'Italia c'è, ha ribadito Draghi a Putin, è pronta a contribuire al processo di pace, ma perché Roma scenda in campo devono esserci e arrivare segnali chiari di de-escalation da parte della Russia. Al momento non pervenuti, perché mentre i due leader sono al telefono - la conversazione dura circa un'ora - sull'Ucraina continuano a cadere bombe. Draghi rimarca a Putin l'importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco, per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale.

Conte preferisce bombardare Draghi? Chi non teme Putin non si intimorisce davanti al nulla grillino

Ma Putin lo gela. Sull'invito a un cessate il fuoco che non può tardare ad arrivare, sull'impegno dell'Italia in prima linea se Mosca metterà fine alla sua offensiva, lo zar si limita a dire che è opportuno che restino in contatto. Insomma, il confronto andrà avanti, mentre l'Italia lavora per tornare a rivestire un ruolo da protagonista nello scacchiere internazionale, dopo le pesanti esclusioni delle prime settimane di guerra.

"90 minuti di umiliazioni". Draghi incontra Conte, il retroscena sul faccia a faccia: così il grillino è stato massacrato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.