Immigrazione, Giorgia Meloni asfalta Gad Lerner: "L'ultimo delirio della sinistra radical-chic. Un condannato..."

Incredibile ma vero. C'è chi ancora vuole in campo il condannato Mimmo Lucano. A chiamare a gran voce l'ex sindaco di Riace è Gad Lerner, emblema della sinistra radical-chic, il quale si spende in un appello al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

"Ministra Lamorgese, chi meglio dell'inventore del modello Riace, ovvero Mimmo Lucano, potrebbe affiancarla in veste di consulente, consigliere o commissario - faccia lei - per l'accoglienza diffusa dei profughi?", si interroga Gad Lerner con un evidente riferimento alla crisi ucraina in atto e all'enorme flusso di profughi in arrivo in Italia.

Già, incredibile ma vero, Lerner vuole Mimmo Lucano. A rispondere all'infedele Gad, sui social, ci pensa Giorgia Meloni, la quale non usa mezzi termini né giri di parole. "L’ultimo delirio della sinistra radical chic - premette la leader di Fratelli d'Italia -: Gad Lerner propone di mettere Mimmo Lucano - condannato in primo grado con l’accusa di aver organizzato un sistema di accoglienza per arricchirsi - al fianco del ministro Lamorgese per gestire l’emergenza profughi. Non scherziamo!", conclude Giorgia Meloni.

