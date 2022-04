Mario Draghi, "andate a fare affari in Russia": l'annuncio, un clamoroso autogol sul sito del governo

20 aprile 2022 a

Sulla pagina “Info Mercati Esteri” del governo presieduto da Mario Draghi viene ancora consigliato alle imprese italiane di fare affari in Russia. È quanto scoperto da Franco Bechis: “Ci sono lodi sperticate dell’economia russa - scrive su Verità & Affari - e della sua complementarietà con quella italiana e addirittura excursus sulle ragioni storiche e culturali per cui l’Italia dovrebbe fare affari con la Russia”.

Sicuramente la pagina è stata messa online prima dello scoppio della guerra in Ucraina, ma dopo quasi due mesi di conflitto armato è ancora lì. “La Russia è il principale fornitore di prodotti energetici al mondo - si legge - ma ha una base industriale e un settore primario ancora relativamente poco sviluppati; l'Italia, al contrario, non dispone di materie prime ma vanta un ampio e diversificato settore manifatturiero ed agro-alimentare. Si tratta di una complementarietà fra i due sistemi produttivi che rende i due Paesi naturali partner economici e commerciali. La complementarietà si riflette non solo nella bilancia commerciale ma anche nelle numerose joint ventures che favoriscono il trasferimento di tecnologia”.

Poi si continuano a tessere le lodi della Russia di Vladimir Putin, come se quest’ultimo non avesse invaso l’Ucraina lo scorso 24 febbraio: “La modernizzazione del sistema economico è una priorità delle Autorità della Federazione. Ciò riguarda non solo alcuni settori-chiave ad alto contenuto tecnologico, ma anche le infrastrutture, il cui adeguamento è indispensabile allo sviluppo del Paese. Esistono, dunque, opportunità di collaborazione per imprese italiane in numerosi settori”.

