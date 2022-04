Giuseppe Conte, attacco politico umiliante: "Sei un cog***e. E se mi quereli, il giudice..."

25 aprile 2022 a

a

a

Giuseppe Conte è stato criticato nei giorni precedenti le elezioni presidenziali in Francia per la sua posizione ambigua tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Quest’ultimo è stato rieletto con il 58% delle preferenze e il leader del Movimento 5 Stelle si è congratulato con lui: “Buon lavoro al presidente Macron per la riconferma alla guida della Francia. Le sfide sono molteplici ed è importante che non abbia vinto una destra di ispirazione xenofoba, che specula sui problemi senza essere capace di offrire soluzioni adeguate”.

Video su questo argomento Conte: "Mai stato lepenista, ma Le Pen pone questioni da non trascurare"

Insomma, a elezioni concluse Conte si è velocemente riposizionato con Macron e contro Le Pen senza se e senza ma, e per questo è stato criticato in maniera piuttosto aggressiva da Ernesto Carbone, ex Pd oggi con Italia Viva: “Secondo me sei un cogli***. E se mi quereli non possono che darmi ragione”, ha scritto in risposta al tweet di Conte su Macron. Il leader del Movimento 5 Stelle ha poi parlato anche della Le Pen a margine della visita al quartiere romano del Quadraro, dove è andato a rendere omaggio al monumento che ricorda le vittime del rastrellamento.

“Alcuni commentari, qualcuno malevolo qualcuno superficiale, mi hanno attribuito del lepenismo, una cosa ridicola - ha dichiarato Conte - ditemi una mia frase, una qualche posizione del M5s e mia di simpatia lepenista. Ho detto una cosa che non rinnego e cioè che nella campagna elettorale la Le Pen ha posto delle questioni che non vanno trascurate, la questione sociale non va trascurata, poi non offre delle soluzioni”.

"Buona festa della LiberaZione". Vito Petrocelli, il demenziale tweet filorusso che gli costa l'espulsione dal M5s | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.