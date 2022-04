Emmanuel Macron, i deliri di Giuseppe Conte a PiazzaPulita: "Noi siamo più audaci"

29 aprile 2022 a

Giuseppe Conte ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 28 aprile. A ridosso delle presidenziali in Francia, la domanda di Corrado Formigli al leader del Movimento 5 Stelle non poteva che essere su Emmanuel Macron e Marine Le Pen. "Lei a Otto e Mezzo ha preferito non pronunciarsi, sollevando diverse critiche", ha incalzato il conduttore di La7 mentre Conte replicava: "Sì, ci sono abituato". "Lo rifarebbe?", ha rincarato la dose a quel punto Formigli.

Così l'ex premier ha tentato di giustificarsi: "In quell'occasione, ma ovviamente è stata manipolata e oscurata, ho detto che noi non abbiamo nulla anche fare con le politiche della Le Pen. Mai nessuna simpatia lepenista. Per quanto riguarda Macron sarò più chiaro". Ecco allora che Conte ha specificato: "I nostri valori non coincidono perfettamente con quelli di En Marche, per esempio noi siamo più audaci in maniera di ambientalismo e politiche sociali".

Formigli non contento ha chiesto allora se Conte fosse o meno felice della rielezione di Macron. "Certo, i miei auguri erano sinceri". Infine il leader grillino è tornato a parlare di guerra in Ucraina. Proprio lui è stato il primo a mettere i bastoni tra le ruote al governo Draghi nell'invio di armi a Kiev. "Non vogliamo una escalation militare, quindi armamenti sempre più pesanti. Il nostro obiettivo è questo o difendere il diritto dell'Ucraina all'integrità territoriale e all'autodeterminazione?". Nonostante l'opposizione, Conte ha precisato che non vi è alcuna intenzione da parte dei pentastellati di far cadere l'esecutivo, come invece alcuni credono.

Qui l'intervista di Corrado Formigli a Giuseppe Conte durante PiazzaPulita

