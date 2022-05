Pci, "celebriamo la vittoria". In Lazio la festa dei comunisti con la "Z" di Putin: il manifesto dell'orrore

05 maggio 2022 a

Polemica sul Pci Monti Prenestini-Casilina. I comunisti laziali hanno promosso un evento a Zagarolo attraverso uno slogan che vede la "Z" replicare quella russa utilizzata nella guerra in Ucraina. Il manifesto dell'evento previsto per domenica 8 maggio recita così: "Zagarolo. Festa della Vittoria – L’Unione Sovietica libera l’Europa dal nazifascismo". Oltre alla lettera, lo stesso messaggio fa sorgere molti dubbi e critiche. Soprattutto perché Putin ha promosso "l'operazione speciale" contro Kiev, definendola necessaria per sconfiggere "i nazisti". Eppure i diretti interessati, la sezione Prenestini, si difendono: "La festa l'abbiamo organizzata anche l'anno scorso. Nessuna provocazione. Commemoriamo i caduti sovietici nella zona dei Monti Prenestini".

Anche sulla "Z" negano le accuse: "È il nastro di San Giorgio, un nastro commemorativo. C'è sempre stato". Frasi che contraddicono quanto spunta nella pagina Facebook, dove si può leggere: "Oggi in un mondo in cui vige una narrazione unica, nella quale vengono riabilitati opportunisticamente simboli e gesta dei nazifascisti, con una Nato e un'Ue che armano il Battaglione Azov nazista e banderista e che vede l'Italia in prima fila contro la resistenza del Donbass e nell'invio di armi contro i loro alleati russi, attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire i concetti cari al Partito comunista italiano".

Quali? Primi tra tutti "la condanna a ogni equiparazione fra nazismo e comunismo", il ripudio della guerra, un'Europa dei popoli, una collaborazione con la Russia e "la liberazione dal giogo degli Stati Uniti d'America, per un'Italia libera e indipendente, fuori dalla Nato, per costruire una società basata sulla rivoluzione promessa, la Costituzione del 1948". Insomma, il messaggio appare chiarissimo tanto da far indignare gli ucraini sul territorio: "Avete fatto un autogoal clamoroso", si legge in un commento di un utente sotto al post del Pci.

