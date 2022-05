Doha Zaghi, la mistress sadomaso candidata con Calenda: le foto estreme che le costano la carriera politica

09 maggio 2022 a

Lady Demonique, nome vero Doha Zaghi, 31 anni, è una mistress sadomaso e performer e finora era in corsa per Azione di Carlo Calenda. Alle elezioni comunali di Como avrebbe dovuto sostenere la candidata di centrosinistra Barbara Minghetti. Ora però il leader del suo partito dice lapidario: "Non ci sono i presupposti per una candidatura". Ha scoperto il suo vero mestiere.

Doha si era presentata come "imprenditrice digitale e performer, 31 anni", riporta il Corriere della Sera ed era una dei 27 aspiranti consiglieri della lista che unisce Italia Viva, Azione, +Europa e Volt. Ma la sua candidatura è diventata un caso. "Il mio arrivo in politica? Atteso come le ferie d’agosto" e invita i fan a "spaccare la pagina di like e segui". E ancora: "Anche se non vi piace la politica, vi piaccio io eddaje, supporto alla Queen".

"Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione", scrive Calenda in un post pubblicato su Twitter. "Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione. Domani me ne occuperò". Insomma, il "partito liberista ed europeista" a cui lei credeva non crede in lei.

