Sondaggio Index, il M5s cola a picco: pietra tombale, dove crolla Giuseppe Conte. Cifre mai viste prima

Ogni sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani è un trionfo per Giorgia Meloni, che resta ancorata alla vetta anche nella rilevazione Index mostrata ieri da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Il suo partito, Fratelli d'Italia, sale al 22,3% guadagnando lo 0,2% rispetto a una settimana fa, quando invece era al 22,1. A seguire il Partito democratico di Enrico Letta, che dopo l'exploit dei giorni scorsi, perde lo 0,3% dei consensi, scendendo al 21,2.

Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,1% rispetto al 4 maggio, passando così dal 15,6 al 15,5%. Cola a picco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, impegnato in questi giorni a opporsi all'invio di armi in Ucraina. La compagine grillina perde lo 0,2% in sette giorni, scendendo dal 12,7 al 12,5%. Guadagna un leggero aumento Forza Italia di Silvio Berlusconi, che sale dal 7,9 all'8%.

A seguire Azione e +Europa al 5,2%, in leggera crescita rispetto al 5,1 di una settimana fa. Poi Articolo Uno e Europa verde al 2,4; Italia Viva e Sinistra italiana al 2,3; ItalExit di Gianluigi Paragone al 2,2. Al campione poi sono state fatte anche altre domande, tra cui una sull'esistenza di un partito che rappresenta i pacifisti: il 70,8% ha risposto di no, il 12,4% ha risposto in maniera affermativa, mentre il restante 16,8 non sa/non risponde. Sulle armi all'Ucraina, invece, il 45,9% ha risposto in maniera contraria, il 37,5% in maniera favorevole.

