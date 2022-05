Enrico Letta e Giorgia Meloni: "Siamo indietro sullo Ius soli", "Vivete su un altro pianeta"

14 maggio 2022 a

Scontro a distanza tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Tutto nasce da una dichiarazione del leader dem, che ha detto: "Potrò dire che il mio tempo al Pd sarà stato utile quando verranno approvati lo ius culturae e lo ius soli. Lo penso profondamente perché so quanto il Paese è indietro su questo, questo deve essere lo sforzo principale che abbiamo davanti". Parole che hanno fatto infuriare la presidente di Fratelli d'Italia.

La Meloni prima ha rilanciato la dichiarazione di Letta, poi ha commentato con toni duri: "Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio... Ma per il Pd la priorità resta sempre e solo lo ius soli. Caro Enrico Letta, non è l'Italia a restare indietro, siete voi che vivete su un altro pianeta ancora non ben identificato". Per la leader di FdI, insomma, le parole del dem sarebbero del tutto fuori luogo.

La replica della Meloni ha scatenato la reazione del segretario del Pd, che quindi ha controbattuto: "Nel più puro benaltrismo. La verità è anche peggio. Non li volete. E non avete nemmeno il coraggio di dirlo. Altrimenti facciamo che appena calano le bollette approviamo lo ius culturae e la nuova legge sulla cittadinanza?". Di nuovo, poi, la Meloni ha risposto: "Rilancio: ne parliamo quando calano le bollette, il tasso di disoccupazione, la tassazione sulle imprese e la criminalità. Quando accade tutto questo, parliamo del perché non vi basta che l'Italia sia la seconda Nazione d'Europa per cittadinanze concesse".

