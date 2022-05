Mario Giordano e Giorgia Meloni a tenaglia contro Speranza: "Fallito, l'Italia non merita un ministro così

19 maggio 2022 a

"Roberto Speranza ha fallito": Giorgia Meloni torna ad attaccare il ministro della Salute per la gestione della pandemia da Covid in Italia. La leader di Fratelli d'Italia, in particolare, ha rilanciato una dichiarazione molto dura fatta da Mario Giordano, giornalista e conduttore di Fuori dal Coro su Rete 4. Quest'ultimo, infatti, parlando di Speranza ha detto: "L'abbiamo seguita con dedizione fin dall'inizio della pandemia e abbiamo osservato ogni suo gesto, ogni sua decisione, ogni sua intervista tv, con la consapevolezza che ci stava trascinando, giorno dopo giorno, verso l'abisso".

Giordano, poi, ha aggiunto: "Le sue opere sono la negazione vivente del suo cognome". Commentando queste parole così dure, anche la Meloni ci è andata giù pesante e su Twitter ha scritto: "La sua inadeguatezza e la sua incapacità hanno caratterizzato tutto il suo operato. L’Italia non si meritava un ministro così". La leader di Fratelli d'Italia, comunque, è sempre stata parecchio critica nei confronti del ministro, non condividendo mai le sue decisioni sul contenimento del Covid nel nostro Paese.

Qualche settimana fa, per esempio, la Meloni ha scritto che soprattutto la vita dei più giovani è stata parecchio colpita dalle scelte prese in Italia: "Tra sport vietato, didattica a distanza perenne e vita sociale ridotta all’osso, i giovani hanno pagato caro il prezzo delle politiche scellerate di Speranza e Co. Chi restituirà ai nostri ragazzi i migliori anni della loro vita trascorsi in questo modo a causa di misure ridicole e illogiche?".

